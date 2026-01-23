Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году

Рынок драгоценных металлов продолжает удивлять инвесторов: 2025 год ознаменовался значительным ростом стоимости активов, а начало 2026-го продемонстрировало продолжение положительной динамики. Традиционно золото считается главным защитным инструментом против инфляции, однако именно серебро оказалось настоящей звездой последнего периода, прибавив в цене втрое за прошедший год.

Ассоциация LBMA представила консенсус-прогноз по развитию рынка серебра в наступающем году. Эксперты сходятся во мнении, что значительный прирост стоимости, наблюдаемый в последнее время, далеко не исчерпал себя.

Средняя ожидаемая цена на серебро в 2026 году составит около 79,57,чтопочтивдвоепревышаетсреднююценупрошлогогода(40,23). Диапазон разброса цен довольно широк — от минимальных значений в районе $42 до максимальных в $165. Каждый четвертый участник опроса ожидает, что цена достигнет отметки $120 и выше.

Среди факторов, способствующих росту стоимости металла, специалисты выделяют:

- Ограниченную добычу и сокращение запасов.

- Увеличивающийся спрос со стороны электротехнических отраслей и высокотехнологичных производств, включая искусственный интеллект.

- Высокое соотношение риска к доходности относительно золота и перспективы снижения реальных процентных ставок в США.

- Геополитическую нестабильность.



Самым осторожным оказался прогноз TD Securities, ожидающих средний уровень цен на отметке $44,25 с колебаниями от $42 до $86. Наиболее амбициозным видением поделился ICBC Standard Bank, рассчитывая увидеть средние значения на уровне $125 и варьироваться в диапазоне от $62 до $150.