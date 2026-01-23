Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?

Прошедший год стал временем многочисленных рекордов для золота, а январь 2026 года принес очередной исторический максимум: фьючерсы на золото установили новую вершину в размере $4928 за тройскую унцию. Но действительно ли золото сохраняет инвестиционную привлекательность, или пришло время зафиксировать прибыль?

Во второй половине января текущего года динамика контрактов на золото вновь демонстрирует восходящую тенденцию, достигающую новых высот. Причины понятны: растущие темпы инфляции и обострение геополитической обстановки создают условия повышенного интереса к золоту как надежному инструменту защиты капитала.

Покупатели номер один на мировом рынке золота — центральные банки. В прошлом году общий объем покупок золота банками составил порядка 900 тонн, что весьма значительно, но заметно меньше показателей предыдущих лет. Прогноз на текущий год варьируется широко: от умеренного спроса на уровне 400 тонн до невероятных цифр, превышающих миллион тонн. Ясности в поведении центральных банков пока нет, следовательно, сохраняется высокая степень неопределённости и непредсказуемости.

Что касается сектора инвестиционных фондов, поддерживаемых физическим золотом (ETF), то в 2025 году зафиксирован существенный приток капиталов объемом около 801,2 тонны. Инвесторы проявляют активность позже, чем центральные банки, что подчёркивает их реакцию на ситуацию постфактум.

Несмотря на стремительный рост, рыночные цены давно ушли вверх от затрат на производство. Средняя мировая себестоимость добычи золота (AISC) в конце 2025 года составляла чуть выше $1500 за унцию. Тем не менее, цена золота утроилась по сравнению с уровнем затрат, что создает потенциальные риски резкого падения.

Согласно опубликованному отчету London Bullion Market Association (LBMA), большинство экспертов ожидают, что в 2026 году средняя цена на золото поднимется до $4741,97 за унцию, что представляет собой увеличение на 38,18% по сравнению с предыдущим годом. Некоторые участники рынка делают крайне смелые предположения, считая возможным достижение пика в $7150.

Основные причины сохраняющегося высокого спроса на золото включают:

- Мягкую политику Федеральной резервной системы США, способствующую снижению процентных ставок, что повышает привлекательность золота как инвестиционного инструмента.

- Постоянные покупки со стороны центральных банков, стремящихся уменьшить зависимость от американского доллара и поддержать стабильность национальных резервов.

- Рост геополитических рисков, обусловленных конфликтами и противоречиями, такими как операции США в Венесуэле и возможный контроль над Гренландией, что способствует усилению роли золота как надежного убежища.

Однако чрезмерно быстрый рост цен и большой разрыв между стоимостью и производственными затратами указывают на возможные проблемы. Таким образом, инвесторам следует внимательно оценивать ситуацию и учитывать риск значительных коррекций.