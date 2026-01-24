Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 11 795,1797 руб/1 г золота и 227,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 795,1797 руб.
  • 1 грамм серебра - 227,9400 руб.
  • 1 грамм платины - 6 119,6602 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 515,9102 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,8698 р. (0,86%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9500 р. (1,70%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0599 р. (0,05%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,1999 р. (1,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
