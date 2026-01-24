Новости

Сбербанк и Ростелеком договорились о стратегическом партнерстве по приёму онлайн-платежей

Сбер и Ростелеком укрепили сотрудничество, подписав новое соглашение в сфере интернет-эквайринга.

По итогам трёх тендеров Сбер стал эксклюзивным партнёром Ростелекома по оказанию услуг интернет-эквайринга, обеспечению работы системы бесконтактных платежей SberPay и проведению расчётов через Систему быстрых платежей (СБП).

В рамках договора особое внимание уделяется популяризации современного инструмента бесконтактных платежей SberPay, обеспечивающего быстрое и защищенное совершение транзакций без необходимости ввода карточных данных.


