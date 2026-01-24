Началось строительство ледовой переправы на Ольхон

В Иркутской области после периода сильных морозов, которые стояли больше недели, на Малом море озера Байкал установился лед толщина превышает 55 см. Это позволило начать строительство ледовой переправы на остров Ольхон – она будет самой протяженной в Приангарье.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Специалисты уже приступили к работе. Они разравнивают поверхность, ликвидируют торосы и устанавливают вешки, обозначающие границы будущей дороги. Затем установят дорожные знаки, ограничивающие грузоподъемность и скорость движения, а также информационные щиты с правилами пользования ледовой переправой», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Переправа является частью автомобильной дороги регионального значения Баяндай – Еланцы – Хужир. Она традиционно пройдет от деревни Куркут на материке до Иркутской Губы на Ольхоне. Ее протяженность составит около 11 км. Работы ведет Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области под контролем ГУ МЧС по региону.

«Открытия переправы очень ждут жители острова Ольхон и многочисленные туристы, которые приезжают любоваться байкальским льдом. Совсем скоро проехать на остров можно будет безопасно. Открыть переправу планируем в первой половине февраля», – резюмировал губернатор.