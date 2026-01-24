Новости

Реконструкцию КОС левого берега в Иркутске начнут в 2026 году

В этом году в Иркутске начнется реконструкция канализационно-очистных сооружений левого берега. Они были построены в 1965 году и в настоящее время выработали свой ресурс более чем на 80%.

Фото: тг-канал Игоря Кобзева

«Реконструкция КОС левого берега Иркутска начнется уже в этом году и станет масштабным продолжением большой работы по улучшению экологической ситуации на Прибайкальской территории», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Он также добавил, что проект обеспечит водоотведение для двух округов города, в которых проживают более 350 тысяч человек, а также для социальных объектов, торговых и промышленных предприятий.

Стоимость проекта – 28 млрд рублей, из них 11,1 млрд – средства областного бюджета. Первую очередь проекта планируется реализовать до 2030 года. Реконструкция позволит уже к 2032 году увеличить мощность КОС с 170 до 255 тысяч кубометров в сутки.


