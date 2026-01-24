В Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, США и Украины: главный вопрос — территориальный

В Абу-Даби стартовали двухдневные трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, ключевой темой которых является территориальный вопрос, сообщает МИД ОАЭ. Встречу посетил президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян, сообщает РБК.

Переговоры проходят в различных форматах: делегации обсуждают вопросы как совместно, так и в отдельных группах. По словам представителей украинской стороны, формат встреч гибкий — участники могут отходить для отдельных дискуссий или объединяться для общих обсуждений.

Первый день переговоров был закрытым, без присутствия СМИ, и проходил в тайне. Среди обсуждаемых тем — создание буферной зоны и механизмы контроля. Европа настаивает Европа настаивает, чтобы Киев добился «энергетического перемирия».

В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с адмиралом Игорем Костюковым, начальником Главного управления Генштаба. Украину представляют секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Американскую сторону возглавляет спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также в делегации присутствуют зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Кроме того, в ОАЭ состоится встреча спецпредставителя России Кирилла Дмитриева и спецпосланника США Стива Уиткоффа для обсуждения экономических вопросов.

Главной темой трехсторонних переговоров станет территориальный вопрос — он же последний нерешенный, рассказал ранее украинский президент Владимир Зеленский. Москва, Вашингтон и Киев покажут друг другу «свои варианты».

Ранее Financial Times сообщала, что США и Украина планируют предложить России энергетическое перемирие: прекращение ударов по энергетическим объектам в обмен на остановку атак Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность использования части замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших в ходе конфликта на Украине. По его словам, такая мера может быть реализована после заключения мирного договора между Россией и Украиной.