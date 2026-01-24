Новости

«Могла рвануть в любой момент»: машина с ребенком вспыхнула в Иркутске

Автомобиль, внутри которого находился 7-летний мальчик, загорелся на парковке в Иркутске. На помощь ребенку пришел спортсмен и другие неравнодушные граждане. Историей спасения поделился губернатор Игорь Кобзев.

«19 января у спорткомплекса "Зенит" во Втором Иркутске произошла чрезвычайная ситуация: в припаркованном автомобиле начался пожар, а внутри оставался 7-летний мальчик. Первым, кто бросился на помощь, стал детский тренер, бывший футболист команд мастеров Иркутска и Улан-Удэ, а теперь наставник в СОЦ «Иркут – Зенит» Андрей Александрович Гельгорин. Заметив дым, он сразу же поднял тревогу, нашел маму ребенка и вместе с другими неравнодушными мужчинами бросился спасать мальчика», – поделился глава региона.

Ситуация была критической: двери заблокировались, а тонированное стекло не удавалось разбить. Только с помощью принесенного молотка получилось разбить окно и выдернуть кресло с ребенком наружу.

«Думать некогда было. Надо было действовать быстрее, машина могла рвануть в любой момент», – рассказал Андрей Гельгорин. Также на помощь мальчику пришли водители, отец воспитанника тренера, работник спортзала.

Губернатор поблагодарил спасителей и призвал не оставлять детей одних в автомобиле во избежание несчастных случаев.


