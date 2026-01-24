Зеленский обсудил с Трампом поставку новых ракет Patriot

Украина получит новые ракеты для своей системы ПВО Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский поделился этой информацией после встречи с американцем Дональдом Трампом в Давосе, сообщает газета "Ведомости".

По словам Зеленского, было достигнуто соглашение о поставках дополнительного количества ракет PAC-3 для комплекса Patriot. Эти ракеты необходимы для эффективной защиты воздушного пространства Украины. «Надеюсь на положительные результаты наших переговоров», – подчеркнул Зеленский.

Украинские власти регулярно заявляют о проблемах с защитой неба от российских ударов. Мэр Киева Виталий Кличко указал на нехватку систем ПВО в Украине, подчеркнув неспособность защитить небо даже над столицей. Согласно октябрьским публикациям Financial Times, процент успешных перехватов российских ракет существенно снизился. В результате январских авиаудара Киев оказался фактически без электроэнергии, а ряд городов продолжают испытывать проблемы с энергоснабжением и отоплением.

Напомним, в Абу-Даби проходят двухдневные трёхсторонние консультации между Россией, Соединёнными Штатами и Украиной, главной темой которых стал территориальный вопрос. Обсуждения проводятся в разных форматах: делегации ведут переговоры как вместе, так и раздельно в небольших группах. Украинская сторона подчеркнула, что формат встречи достаточно гибкий, позволяя участникам переходить от индивидуальных консультаций к общим сессиям. Первый день мероприятий прошёл конфиденциально, без участия журналистов и широкой огласки.