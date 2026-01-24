Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек

Иркутский аэропорт подвел итоги 2025 года. За прошедшие 12 месяцев пассажиропоток авиаузла впервые превысил цифру в 4 млн человек.

«2025 год стал для Иркутского аэропорта годом устойчивого роста. Авиагавань укрепила позиции одного из ключевых транспортных узлов Сибири, увеличив пассажиропоток и расширив маршрутную сеть. За год аэропорт обслужил 4 048 738 пассажиров, что на 2,7% больше, чем в 2024 году – 3 942 092 пассажира», – сообщили в пресс-службе авиаузла.

Основной объем перевозок составили внутренние рейсы: по России через аэропорт Иркутска летали 3 174 456 пассажиров. Чаще всего люди пользовались услугами авиакомпаний S7 Airlines – 1 416 955 человек, «ИрАэро» – 462 967, «Аэрофлот» – 433 342, «Россия» – 156 029, «Уральские авиалинии» – 130 702.

За границу через Иркутск и обратно отправлялись 874 282 пассажира – за год показатель вырос на 27,6% в сравнении с 2024-м. За рубеж люди летали на самолетах S7 Airlines – 462 486 человек, «Аэрофлот» – 90 672, Uzbekistan Airways – 66 333, Azur Air – 59 319, «ИрАэро» – 56 437.

Внутри Иркутской области было перевезено 378 517 пассажиров: на самолетах «ЮТэйр» – 116 479 человек, «ИрАэро» – 100 923, «Ангара» – 78 123, S7 Airlines – 52 859.

За прошлый год появилось шесть новых прямых рейсов из Иркутска – в Самару, Томск, Горно-Алтайск, Абакан, в Андижан, на остров Боракай. К перевозчикам присоединилась новая авиакомпания Air China, начавшая рейсы в Пекин.

«Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 2025 год стал годом роста, развития и уверенного движения вперед. Иркутский аэропорт продолжает работу по привлечению новых авиакомпаний и развитию как внутренних, так и международных направлений», – резюмировали в пресс-службе авиаузла.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отмечал, что с 2021 года пассажиропоток иркутской авиагавани увеличился в два раза.

11 июня 2025 года в аэропорту Иркутска открылся новый терминал внутренних линий, что стало важным шагом для улучшения условий обслуживания пассажиров. Новый терминал, площадью 2,6 тыс. квадратных метров, оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, а также современными системами безопасности. Его строительство началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года.