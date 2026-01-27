Базовые стратегии 2026: Что ждет ваш бизнес в этом году? Узнайте на конференции в Иркутске 13 февраля

Будущее становится все менее прогнозируемым, и в игру вступают факторы, о которых ещё несколько лет назад никто не думал. В Иркутске 13 февраля соберутся собственники и топ-менеджеры компаний, чтобы получить действенные тактики и инструменты для развития бизнеса в 2026 году.

Основные темы конференции в этом году:

- Рентабельность: как сохранить прибыль и найти новые возможности для её роста;

- Эффективность персонала: проверенные решения и реальные кейсы предпринимателей из разных отраслей;

- Новые технологии: что стоит внедрять уже сейчас, а что станет надежной поддержкой бизнеса в 2026 году;

- Трансформация бизнеса: стратегии компаний, адаптирующихся к новым условиям, с разбором конкретных примеров.

Почему стоит доверять информации конференции?

«Сергей Макшанов и эксперты АРБ ПРО — практики стратегического консалтинга с многолетним опытом работы с российским бизнесом. Контент формируется в течение года командой из 11 аналитиков, которые провели тысячи часов исследований, используя уникальные данные, включая информацию из закрытых источников. Вы получите чёткое понимание, как расставить приоритеты, куда направить ресурсы и какие процессы изменить, чтобы обеспечить рост в 2026 году», — отмечают организаторы.

Основные спикеры мероприятия:

- Сергей Макшанов — эксперт по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий «АРБ Про». Разработчик стратегий для многих российских компаний, автор и ведущий семинаров для владельцев бизнеса и топ-менеджеров.

- Роман Копосов — заместитель директора «АРБ Про», руководитель направления «Стратегическое планирование». Подготовил более 50 исследований рынков и реализовал свыше 180 проектов по разработке стратегий, поисковых сессий по запуску новых бизнес-направлений и диверсификации.

Конференция пройдет с 10:00 до 18:00 в отеле Irkutsk City Center (ул. Чкалова, 15).

Тел. 88006006280 , e-mail: bct@irk.ru

Регистрация по ссылке

21+