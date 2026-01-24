Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области проводят профилактическую работу в связи с активным выходом людей на неокрепший лед Байкала. Специалисты зафиксировали, что туристы гуляют по тонкому покрытию, в том числе с детьми.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«Одно из наиболее популярных мест – район поселка Листвянка Иркутского округа. Там толщина льда не превышает 5 сантиметров, он занесен снегом. Выход на него сопряжен со смертельным риском!» – пояснили в ведомстве.

В других местах лед тоже окреп недостаточно, чтобы по нему ходить: в Ольхонском районе в Мухорском заливе его толщина составляет 45 сантиметров, в Куркутском заливе – 43 сантиметра, в бухте Базарной – 43 сантиметра.

В Усть-Ангинском заливе толщина льда достигает 60-70 сантиметров, на выходе из него – 15-20 сантиметров. В проливе Ольхонские ворота – открытая вода, идут процессы ледообразования. В Слюдянском районе местами лед – менее 6 сантиметров.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.