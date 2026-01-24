Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Все материалы сюжета

Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области проводят профилактическую работу в связи с активным выходом людей на неокрепший лед Байкала. Специалисты зафиксировали, что туристы гуляют по тонкому покрытию, в том числе с детьми.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Читайте также:

Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
24 января 2026
Началось строительство ледовой переправы на Ольхон
24 января 2026

«Одно из наиболее популярных мест – район поселка Листвянка Иркутского округа. Там толщина льда не превышает 5 сантиметров, он занесен снегом. Выход на него сопряжен со смертельным риском!» – пояснили в ведомстве.

В других местах лед тоже окреп недостаточно, чтобы по нему ходить: в Ольхонском районе в Мухорском заливе его толщина составляет 45 сантиметров, в Куркутском заливе – 43 сантиметра, в бухте Базарной – 43 сантиметра.

В Усть-Ангинском заливе толщина льда достигает 60-70 сантиметров, на выходе из него – 15-20 сантиметров. В проливе Ольхонские ворота – открытая вода, идут процессы ледообразования. В Слюдянском районе местами лед – менее 6 сантиметров.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Началось строительство ледовой переправы на Ольхон
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес