Морозный Иркутск сфотографировали из космоса

Космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Иркутск с МКС. Удивительный снимок он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Зима сейчас в самом разгаре, морозы крепчают по всей нашей стране, и Сибирь, как всегда, держит марку. С орбиты Иркутск выглядит особенно графично: темная лента Ангары уверенно проходит сквозь снежный город, кварталы аккуратно выстроены, а вокруг – бескрайние просторы, в которых чувствуется масштаб и спокойная сила», – рассказал Антон Шкаплеров.

Он также отметил, что Иркутская область – это край красивейшей природы и сильных, с невероятно широкой душой людей.

Антон Шкаплеров сфотографировал и другие российские территории – зимний Волгоград и заснеженный Крым.