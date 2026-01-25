Axios: делегации России, Украины и США в ОАЭ сели на обед и выглядели почти как друзья

Делегации России, Украины и США по окончании второго дня переговоров в ОАЭ сели вместе на обед и «выглядели почти как друзья», сообщает Axios.



«В какой-то момент у меня возникло чувство надежды», — рассказал один из американских чиновников. Другой отметил: «Все прошло так хорошо, как мы и ожидали. Мы довольны тем, где находимся сейчас».



Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби были продуктивными, считают участники. За два дня обсуждались все ключевые вопросы — ситуация на Донбассе, спор вокруг Запорожской АЭС и шаги по деэскалации конфликта, передаёт РБК.

«Ни одна из сторон не уклонилась от дискуссии. Мы не упустили ни одного вопроса и не пытались никого подталкивать. Видно было большое уважение, потому что люди действительно искали решения», — рассказал один из американских чиновников.

Собеседники Axios подчеркнули, что встреча стала важным шагом к следующему этапу переговоров. «Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — считает один из них. По его словам, если следующая встреча в Абу-Даби 1 февраля пройдет успешно, это может привести к встрече лидеров в Москве или Киеве.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что приоритетом переговоров было обсуждение параметров завершения конфликта, и стороны успели «многое обсудить».



МИД ОАЭ охарактеризовал встречу как беспрецедентную, прошедшую в конструктивной и позитивной атмосфере. Российская и украинская делегации контактировали напрямую по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения.