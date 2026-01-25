Трамп угрожает Канаде 100%-ми тарифами за сотрудничество с Китаем

Дональд Трамп предупредил Канаду о введении высоких тарифов в размере 100%, если страна заключит торговое соглашение с Китаем. Сообщение было опубликовано президентом США на платформе Truth Social, передаёт газета "Ведомости".

По словам Трампа, любые попытки превратить Канаду в перевалочную базу для китайского импорта встретят решительный отпор со стороны Вашингтона. Президент подчеркнул, что китайская экономика способна нанести серьезный ущерб экономике Канады, затронув бизнес, социальную структуру и образ жизни канадцев. В обращении глава Белого дома также ошибочно назвал Джастина Трюдо не премьер-министром, а губернатором.

Ранее стало известно, что правительство Канады ведет переговоры с руководством Китая о взаимном сокращении торговых барьеров. Так, китайские власти намерены снизить тарифы на сельскохозяйственную продукцию, поступающую из Канады, тогда как Оттава готова пойти навстречу Пекину, отменив пошлины на ввоз электромобилей. Однако инициатива вызвала недовольство президента США, который ранее неоднократно инициировал торговые войны с разными странами, включая Китай и Канаду.