Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Все материалы сюжета

Трамп угрожает Канаде 100%-ми тарифами за сотрудничество с Китаем

Дональд Трамп предупредил Канаду о введении высоких тарифов в размере 100%, если страна заключит торговое соглашение с Китаем. Сообщение было опубликовано президентом США на платформе Truth Social, передаёт газета "Ведомости".

Читайте также:

Трамп: Пошлины на Индию снизятся после отказа от российской нефти
11 ноября 2025
Трамп предупреждает о риске возврата $2 трлн из-за пошлин: «Катастрофа для США»
11 ноября 2025

По словам Трампа, любые попытки превратить Канаду в перевалочную базу для китайского импорта встретят решительный отпор со стороны Вашингтона. Президент подчеркнул, что китайская экономика способна нанести серьезный ущерб экономике Канады, затронув бизнес, социальную структуру и образ жизни канадцев. В обращении глава Белого дома также ошибочно назвал Джастина Трюдо не премьер-министром, а губернатором.

Ранее стало известно, что правительство Канады ведет переговоры с руководством Китая о взаимном сокращении торговых барьеров. Так, китайские власти намерены снизить тарифы на сельскохозяйственную продукцию, поступающую из Канады, тогда как Оттава готова пойти навстречу Пекину, отменив пошлины на ввоз электромобилей. Однако инициатива вызвала недовольство президента США, который ранее неоднократно инициировал торговые войны с разными странами, включая Китай и Канаду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Торговые войны 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (72)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Началось строительство ледовой переправы на Ольхон
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес