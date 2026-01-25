Жители Иркутской области почувствовали землетрясение, случившееся в Бурятии

Минувшей ночью на территории Республики Бурятия случилось землетрясение. Его почувствовали в Иркутской области.

Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Эпицентр располагался на территории Муйского района, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. В Приангарье подземные толчки в 2 балла ощутили в Бодайбинском районе.

Больше всего сейсмособытие чувствовалось в Бурятии: в поселке Таксимо – 4 балла, поселках Северомуйск и Усть-Муя – 3 балла. Кроме того, толчки в 2-3 балы были в Каларском районе Забайкальского края.