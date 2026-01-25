Ботанический сад ИГУ включили в федеральный реестр природных ценностей

Ботанический сад Иркутского государственного университета получил статус объекта федерального значения. Он был включен в единый государственный реестр ботанических садов, дендрологических парков и памятников природы.

«Включение в перечень подчеркивает высокую научную, образовательную и природоохранную ценность Ботанического сада ИГУ. Оно обеспечит объекту долгосрочную государственную защиту и поддержку, что является гарантией его сохранения и развития для будущих поколений», – сообщает пресс-служба вуза.

Реестр систематизирует и закрепляет на высшем государственном уровне статус уникальных природных территорий и научных коллекций страны. Всего в перечень вошло 50 ботанических садов и дендрологических парков, находящихся в ведении федеральных министерств и ведомств, в том числе Минобрнауки России.