Большинство студентов в Иркутской области учатся на коммерческой основе

Аналитики Иркутскстата ко Дню студента, который отмечается сегодня, подвели итоги 2025 года и выяснили, на какой основе большинство учащихся получают образование в Приангарье, а также озвучили другие статистические данные.

В 2025 году в высшие учебные заведения области зачислили 17,6 тыс. человек, из них 45,4% поступили на бюджет, соответственно, большинство пошли учиться платно – 54,6%. Основной поток пришелся на программы бакалавриата – 59,6%, на специалитет – 22,2%, на магистратуру – 18,2%. Выпущено специалистов с высшим образованием – 10,8 тыс. человек.

В государственных вузах получают знания 63,1 тыс. студентов. Большинство студентов обучаются очно – 62,3%, треть учится заочно – 33,1%, еще 4,6% – на очно-заочных (вечерних) отделениях. Почти половину студентов – 49,7% – составляют женщины.

Что касается среднего профессионального образования, то в Иркутской области в таких организациях обучаются 67 тыс. студентов. В 2025 году в них было принято 23,4 тыс. человек, а выпуск составил 16,2 тыс. специалистов.