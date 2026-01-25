Госдума выступила с инициативой ограничить семейный способ обучения детей

Инициатива принадлежит депутату Государственной думы Илье Вольфсону, представляющему партию «Единая Россия». Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением пересмотреть правила перевода школьников на семейную форму обучения. Основной причиной стало резкое увеличение числа детей, покидающих традиционные образовательные учреждения. Только в одном Татарстане, как указал Вольфсон, за последний учебный год число таких детей увеличилось почти на 50%, достигнув отметки в 2,3 тысячи человек, передаёт РБК.



Однако главная проблема, подчеркиваемая депутатом, заключается в снижении качества образования и социальной адаптации таких детей. Согласно собранным данным, учащиеся на домашней форме демонстрируют худшие результаты по сравнению с учениками школ. Исходя из этого, Вольфсон выразил озабоченность недостаточным контролем уровня знаний и готовности к будущей жизни.

Чтобы исправить ситуацию, Вольфсон предложил создать специальную межведомственную комиссию, состоящую из представителей образовательных учреждений, детских психологов и органов опеки. Такая комиссия должна будет рассматривать каждый случай перехода ученика на семейную форму обучения индивидуально. Помимо этого, предлагается увеличить число промежуточных оценочных процедур до двух раз в год. Сегодня же такое тестирование проводится лишь один раз ежегодно, а обязательное итоговое испытание предусмотрено только в конце девятого класса.

Особое внимание уделяется праву государственных органов вернуть ребёнка обратно в образовательное учреждение, если ученик дважды подряд не сможет пройти проверку знаний.

Таким образом, инициатива направлена на повышение прозрачности и эффективности процедуры домашнего обучения, обеспечение равных возможностей всех учеников независимо от выбранной ими формы обучения и формирование чётких критериев оценки знаний учащихся.

За последние годы значительно возросло число детей, предпочитающих учиться дома. Так, по данным Ольги Кузнецовой, специалиста в области проектирования образовательных процессов, основанным на официальной статистике Министерства просвещения, в 2024 году количество ребят, находящихся на семейной форме обучения, составило 85,1 тысячи человек. Этот показатель оказался примерно на 21% выше, чем в предыдущем учебном году, когда домашнее обучение выбрали около 70,4 тысяч школьников. Стоит отметить, что за минувшие восемь лет общее число таких учащихся увеличилось практически пятикратно.