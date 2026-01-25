Песков назвал принцип Трампа «мир через силу» «нагибанием через колено»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал принцип «мир через силу», который, по его мнению, пропагандирует Дональд Трамп, как «нагибание через колено». По словам Пескова, Трамп ведет себя в политике как беспощадный бизнесмен, и те, кто поддаются такому давлению, будут продолжать это делать. При этом подход американского лидера не совпадает с позицией России, которая выступает за многополярный мир, передаёт РБК.

«Методы, к которым прибегает Трамп, не совсем соответствуют нашим взглядам. Он сторонник решения вопросов через силу, или, по-русски, "нагибания через колено". Те, кто соглашается на это, будут и дальше поддаваться», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что современный мир переживает драматические изменения, и прокомментировал публикацию Трампом переписок с европейскими лидерами. Песков обратил внимание на двойные стандарты: «Все европейцы резко отреагировали на публикацию переписки Трампа с Макроном, но когда Макрон публиковал переписку с Путиным, никто не возмущался». По мнению Пескова, это отражает многолетнее лицемерие в европейской политике.

20 января Трамп опубликовал переписки с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Нидерландов Марком Рютте и премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре. В сообщениях европейские лидеры использовали теплую и неформальную лексику, выражая поддержку и готовность к сотрудничеству.

Макрон называл Трампа «моим другом» и говорил о желании «совершить великие дела», затрагивая темы Гренландии и Ближнего Востока. Рютте называл Трампа «господином президентом» и хвалил его действия в Сирии. Стёре предлагал обсудить вопросы Гренландии, сектора Газа, Украины и торговых пошлин, призывая к разрядке напряжённости.