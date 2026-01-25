Новости

Названы города Иркутской области с самыми высокими ценами на бензин

Аналитики Иркутскстата изучили потребительские цены в шести крупных городах Приангарья – Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Тайшете, Усть-Илимске за декабрь 2025 года и выявили среди них населенные пункты с самыми высокими и низкими ценами на бензин.

Дороже всего по региону топливо марки АИ-92 стоит в Усть-Илимске – 65,4 рубля за литр, Братске – 64,6 рубля, Иркутске – 64,4 рубля. Ниже стоимость в Ангарске – 64 рубля за литр, Зиме – 62,7 рубля, Тайшете – 61,8 рубля.

В среднем по Иркутской области стоимость литра бензина АИ-92 составляет 64,2 рубля.

Что касается АИ-95, то картина аналогичная: дороже всего это топливо в Усть-Илимске – 69,6 рубля, дешевле в Тайшете – 65,4 рубля. По региону средняя цена составляет 67,9 рубля.


