На прошедших недавно переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах Киев подтвердил свою позицию по вопросам территориальной целостности и урегулирования конфликта с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена отказываться от своего права на восточные регионы, подчеркнув необходимость компромисса со стороны США и Москвы, передаёт РБК.
По словам Зеленского, главная цель украинских властей — сохранение контроля над территориями Донецкой и Луганской народных республик. Он отверг предложение российского руководства о полном отводе войск ВСУ из этих регионов, указывая на невозможность сдачи земель согласно украинской Конституции.
Также Зеленский выразил надежду на подписание документа о гарантиях безопасности, подготовленного совместно с американскими партнерами. Документ уже практически согласован и ожидает финального одобрения Конгресса США и украинского парламента.
Россия подчеркивает необходимость разрешения конфликта с Украиной путем устранения его коренных причин, многократно выражая готовность к поиску мирных решений. Одним из ключевых условий достижения мира российское руководство называет полный вывод подразделений Вооружённых Сил Украины (ВСУ) из четырех регионов: Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской области и Запорожской области. Эти территории были официально включены в состав Российской Федерации по результатам проведенных там референдумов осенью 2022 года.
Международные издания, такие как британская Financial Times, отмечали, что украинская сторона готова рассматривать варианты заключения мирного договора с Россией, включающего возможные территориальные изменения, лишь при условии получения официального статуса полноценного члена Европейского Союза. Вместе с тем, украинское издание «Украинская правда» обращало внимание на сложность реализации подобного соглашения, поскольку оно предполагает наличие лиц, готовых взять на себя политическую ответственность за передачу территорий.
При этом The Wall Street Journal и Bloomberg сообщали, что президент Украины на переговорах в Берлине отказался выводить войска из Донбасса и настаивал на сохранении текущей линии фронта как отправной точки в переговорах.
Ранее издание Axios отметило, что состоявшаяся встреча в Объединенных Арабских Эмиратах была значимым этапом подготовки к следующим раундам переговоров. Один из участников беседы заметил: «Мы находимся совсем близко к возможности организации личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского». Следующее заседание представителей трёх стран запланировано провести снова в столице Эмиратов — городе Абу-Даби — 1 февраля текущего года.