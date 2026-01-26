Трамп заявил, что Китай «полностью захватывает» Канаду

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «успешно и полностью захватывает» Канаду, выразив сожаление по поводу происходящего с соседней страной, передаёт РБК. В своих публикациях в социальной сети Truth Social он отметил: «Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!»



Трамп также обвинил Канаду в самоуничтожении и назвал возможное торговое соглашение с Китаем «одной из худших сделок в истории». 24 января он пригрозил Оттаве пошлинами в 100% на товары, импортируемые в США, если Канада подпишет соглашение с Пекином.

Американский лидер не обошёл вниманием и премьер-министра Канады Марка Карни, назвав его «губернатором» и заявив, что тот «глубоко заблуждается», если думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для китайских товаров в США.

Ранее Трамп отозвал приглашение Карни в учреждённый им «Совет мира». Премьер Канады, в свою очередь, призывал менее сильные страны объединяться против давления США.

Кроме того, Трамп заявил, что Канада выступает против строительства американской системы «Золотой купол» над Гренландией, что, по его словам, может негативно сказаться на Оттаве.

Сближение Канады с Китаем происходит на фоне разногласий с США по Гренландии и торговым пошлинам. С начала второго срока Трампа пошлины на канадские товары были значительно повышены — с 25% до 35% с марта по август 2025 года. США занимают 75% канадского экспорта.