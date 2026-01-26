Дальневосточный банк назвал новые предложения 2026 года

Дальневосточный банк представил комплекс новых предложений для клиентов, которые вступили в силу с начала 2026 года. Изменения коснулись программы лояльности, условий кредитования наличными и правил оформления льготной дальневосточной ипотеки.

Кешбэк по-новому: еще больше выгоды

С 1 января начала свое действие обновленная программа лояльности Дальневосточного банка. Теперь повышенный кешбэк 5% можно получать сразу в двух категориях на выбор, причем выбирать категории можно в текущем месяце. В список привилегированных категорий включены новые популярные категории, такие как супермаркеты, такси и другие. Кешбэк 5% в двух выбранных категориях и 1% в прочих категориях, предусмотренных программой, начисляется за покупки, оплаченные картами банка, в том числе кредитной картой МИР «120 дней».

Кредит наличными по сниженной ставке

До конца февраля в Дальневосточном банке действует сниженная ставка по кредиту наличными. Кредит можно использовать на любые цели, а значит он поможет быстро и просто осуществить ваши желания, загаданные под бой курантов. Кстати, ставку по кредиту можно снизить еще больше благодаря услуге «Назначь свою ставку».

Доступная ипотека

Для тех, кто давно думает о собственном жилье, самое время действовать. В Дальневосточном банке можно оформить дальневосточную ипотеку по новым условиям, вступившим в силу в конце прошлого года. Льготным жилищным кредитом теперь могут воспользоваться многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, без ограничения по возрасту родителей. Также программа стала доступной для всех работников государственных и муниципальных учреждений образования на дальневосточных территориях, независимо от должности, возраста и семейного положения. Кроме того, купить квартиру по программе теперь можно и на вторичном рынке в городах с низким объемом строительства многоквартирных домов.

Более подробная информация обо всех предложениях Дальневосточного банка – на сайте, в офисах и по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).