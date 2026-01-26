Накопительный счет Дальневосточного банка – в топ-10 по итогам 2025 года

В итоговом годовом рейтинге учтены все накопленные банками позиции в регулярных топ-подборках Выберу.ру за весь прошлый год. А также условия накопительных счетов в линейках банков в январе 2026 года. При подготовке рейтинга в расчет взяты не только значение процентной ставки, но и такие параметры как условия начисления процентов, минимальный неснижаемый остаток, реальный денежный доход вкладчика и другие.

Накопительный счет Дальневосточного банка – гибкий инструмент, который позволяет копить деньги, держа их «под рукой». Сегодня максимальная ставка по счету составляет 16% годовых. С помощью бесплатного сервиса «Копилка» накопительный счет можно пополнять автоматически с каждой покупки, оплаченной картой банка.

