Накопительный счет Дальневосточного банка – в топ-10 по итогам 2025 года

В итоговом годовом рейтинге учтены все накопленные банками позиции в регулярных топ-подборках Выберу.ру за весь прошлый год. А также условия накопительных счетов в линейках банков в январе 2026 года. При подготовке рейтинга в расчет взяты не только значение процентной ставки, но и такие параметры как условия начисления процентов, минимальный неснижаемый остаток, реальный денежный доход вкладчика и другие.

Накопительный счет Дальневосточного банка – гибкий инструмент, который позволяет копить деньги, держа их «под рукой». Сегодня максимальная ставка по счету составляет 16% годовых. С помощью бесплатного сервиса «Копилка» накопительный счет можно пополнять автоматически с каждой покупки, оплаченной картой банка.

Подробная информация о накопительном счете – на сайте, в офисах и по телефону Горячей линии для физических лиц Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxvrHbrq

/ Сибирское Информационное Агентство /
