Товарные кредиты упали вдвое в 2025 году

За минувший год количество выданных банками потребительских кредитов, предоставляемых непосредственно в точках продажи (POS-кредитов), сократилось значительно сильнее, чем ожидалось. Всего было одобрено около 2,38 миллиона займов на сумму 155,57 миллиардов рублей, что существенно ниже показателя предыдущего года. Эксперты связывают резкое падение выдачи товарных кредитов с рядом факторов, среди которых повышение процентных ставок и изменение структуры финансовых предпочтений населения, сообщает газета "Ведомости".



Данные анализа, проведенного Объединённым кредитным бюро (ОКБ), свидетельствуют о следующем:



- Количество выданных POS-кредитов уменьшилось на 52% по сравнению с показателями 2024 года.

- Общий объем кредитования снизился на 51%.

- Средняя сумма кредита упала до уровня чуть больше 65 тысяч рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял примерно 112 тысяч рублей.

Эксперты выделяют несколько основных причин снижения активности покупателей:

- Высокие кредитные ставки, заставляющие потребителей пересмотреть своё отношение к займам.

- Переход части клиентов к альтернативным финансовым инструментам, таким как рассрочка или покупки в рамках специальных акций магазинов.

- Изменение потребительского поведения вследствие экономического кризиса и нестабильной финансовой обстановки.



Резкое снижение количества выдаваемых товарных кредитов свидетельствует о серьёзных изменениях в покупательском спросе и настроениях россиян, считают эксперты. Этот тренд оказывает влияние на всю банковскую отрасль и розничную торговлю, ставя перед ними новые вызовы и перспективы развития.