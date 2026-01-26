Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Товарные кредиты упали вдвое в 2025 году

За минувший год количество выданных банками потребительских кредитов, предоставляемых непосредственно в точках продажи (POS-кредитов), сократилось значительно сильнее, чем ожидалось. Всего было одобрено около 2,38 миллиона займов на сумму 155,57 миллиардов рублей, что существенно ниже показателя предыдущего года. Эксперты связывают резкое падение выдачи товарных кредитов с рядом факторов, среди которых повышение процентных ставок и изменение структуры финансовых предпочтений населения, сообщает газета "Ведомости".

Данные анализа, проведенного Объединённым кредитным бюро (ОКБ), свидетельствуют о следующем:

- Количество выданных POS-кредитов уменьшилось на 52% по сравнению с показателями 2024 года.
- Общий объем кредитования снизился на 51%.
- Средняя сумма кредита упала до уровня чуть больше 65 тысяч рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял примерно 112 тысяч рублей.

Эксперты выделяют несколько основных причин снижения активности покупателей:

- Высокие кредитные ставки, заставляющие потребителей пересмотреть своё отношение к займам.
- Переход части клиентов к альтернативным финансовым инструментам, таким как рассрочка или покупки в рамках специальных акций магазинов.
- Изменение потребительского поведения вследствие экономического кризиса и нестабильной финансовой обстановки.

Резкое снижение количества выдаваемых товарных кредитов свидетельствует о серьёзных изменениях в покупательском спросе и настроениях россиян, считают эксперты. Этот тренд оказывает влияние на всю банковскую отрасль и розничную торговлю, ставя перед ними новые вызовы и перспективы развития.


