Кредит наличными Дальневосточного банка – в числе лучших по итогам 2025 года

Эксперты проанализировали параметры продуктов крупнейших банков и рассчитали наиболее выгодные варианты. Итоговый рейтинг составлен на базе ежемесячных аналитических исследований сервиса, с учетом накопленных за год позиций банков-лидеров, а также текущих январских условий продуктов. В расчет приняты текущее значение процентной ставки, полная стоимость, сумма и срок кредита, наличие опции для понижения ставки, преимущества для зарплатных клиентов и другие параметры.

Кредит наличными Дальневосточного банка можно использовать на любые потребительские цели: крупные покупки, обучение, ремонт, путешествия и многое другое. До конца февраля кредит наличными можно оформить по специальной сниженной ставке. А с услугой «Назначь свою ставку» возможно снизить ставку еще на несколько пунктов.

Ознакомиться с полными условиями и подать заявку на кредит можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Горячая линия для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).