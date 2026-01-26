Федеральный инвествычет: юридические трудности применения

Использование механизма федерального инвестиционного вычета сталкивается с серьезными трудностями из-за подхода Минфина, отмечают юристы. Несмотря на положения Налогового кодекса и правительственного постановления, налоговый департамент зачастую трактует право на вычет крайне узко, создавая препятствия для бизнеса, сообщает газета "Ведомости".

Старший партнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Сергей Савсерис подчёркивает в своей статье «Сужение права на федеральный инвестиционный вычет: подход Минфина», опубликованной в издании «Налоговед», что практика применения Федерального инвестиционного вычета вызывает многочисленные споры. Причина — отсутствие чётких положений закона применительно к нестандартным ситуациям.

Савсерис приходит к выводу, что Минфин нередко сужает толкование норм о налоговом вычете, даже если отсутствуют отрицательные последствия для госбюджета. Особое беспокойство юристов вызывает порядок переноса права на получение вычета внутри группы компаний, регулируемый статьей 286.2 Налогового кодекса.

Для упрощённого понимания процесса законодатель предусмотрел, что передача права возможна при наличии налоговых данных другого юридического лица и копий подтверждающих документов. Однако данная норма воспринимается чиновниками как повод ограничить доступ к льготам для налогоплательщика.

Таким образом, существующие ограничения ставят предприятия в невыгодное положение, затрудняют эффективное использование инвествычета и требуют доработки правовых норм с учётом реальных потребностей бизнеса.



Напомним, Белый дом установил условия предоставления федерального инвестиционного вычета, согласно которым с начала 2025 года российские предприятия будут вправе уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на величину собственных затрат на развитие в пределах 3% от общей суммы вложений.

Право воспользоваться указанной преференцией получили представители пятью отраслей экономики, включая обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, научные исследования и разработки. Специалисты признают полезность нововведения для инвесторов, однако указывают, что эта льгота недостаточна для компенсации роста налога на прибыль и влияния высоких кредитных ставок на экономику.

Специалисты называют федеральную меру поддержкой «кешбэком на сумму инвестиций», подчёркивая, что, хотя данный инструмент важен, сам по себе он едва способен стимулировать крупные инвестиции. «Это намного лучше, чем ничего и чем ранее установленные региональные инвестиционные вычеты, которые крайне редко работали на практике»,— подчеркивали эксперты. По их подсчетам, размер поддержки по ФИНВ заметный — но чтобы полностью компенсировать происшедшее повышение ставки налога на 5%, компании необходимо инвестировать более 150% прибыли.