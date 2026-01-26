Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Все материалы сюжета

Российские банки нарастили вложения в драгоценные металлы до рекордных 607 млрд рублей

Российские банки резко увеличили инвестиции в драгоценные металлы и камни. По данным Центробанка на 1 декабря 2025 года, объем таких активов в секторе достиг 607 млрд рублей, что почти в 1,9 раза больше показателя начала года. Об этом пишет газета «Известия».

«Основной причиной изменения тренда стало резкое подорожание драгоценных металлов, прежде всего золота, отмечают эксперты», – сообщается в анализе. По итогам 2025 года цена на золото увеличилась на 65%, что автоматически повысило стоимость этих активов в банковских балансах даже без значительного роста физических объемов.

Банки объясняют активность с ростом инвестиционного спроса со стороны клиентов и необходимостью диверсификации активов в условиях неопределенности. Например, в ВТБ заявили об увеличении объема закупок драгметаллов на российском рынке на 20% по сравнению с 2024 годом вслед за расширением клиентской базы.

Напомним, что прошедший год стал временем многочисленных рекордов для золота, а январь 2026 года принес очередной исторический максимум: фьючерсы на золото установили новую вершину в размере 4928 долларов за тройскую унцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Морозный Иркутск сфотографировали из космоса
Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми
Началось строительство ледовой переправы на Ольхон
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес