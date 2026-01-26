Российские банки введут единый QR-код для оплаты: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина, банки России введут единый QR-код для оплаты, число банкротств компаний в РФ рухнуло до минимума, а в Иркутской области выявили города с самым дорогим бензином. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Ответ спецоружием

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. «Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – отметил он.

Единый QR-код

Российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября. «В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде. С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», – говорится в письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина.

Минимум банкротств

Количество процедур банкротства компаний в России в 2025 году снизилось до исторического минимума и составило 6 477. Это на 24,3% меньше, чем в 2024 году. «В последние семь лет мы наблюдаем общую тенденцию к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым», – отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Переправа на Ольхон

В Иркутской области после периода сильных морозов, которые стояли больше недели, на Малом море озера Байкал установился лед толщиной 55 см. Это позволило начать строительство ледовой переправы на остров Ольхон. Сейчас специалисты разравнивают поверхность, ликвидируют торосы и устанавливают вешки, обозначающие границы будущей дороги. 11-километровый зимник традиционно пройдет от деревни Куркут на материке до Иркутской Губы на Ольхоне. Открытие запланировано на первую половину февраля.

Дорогой бензин

Аналитики Иркутскстата изучили потребительские цены в шести крупных городах Приангарья за декабрь 2025 года и выявили среди них населенные пункты с самыми высокими и низкими ценами на бензин. Дороже всего по региону топливо марки АИ-92 в Усть-Илимске – 65,4 рубля за литр – и Братске – 64,6 рубля, дешевле цены в Зиме – 62,7 рубля, Тайшете – 61,8 рубля. Что касается АИ-95, то картина аналогичная. Средняя стоимость АИ-92 по области – 64,2 рубля, АИ-95 – 67,9 рубля.