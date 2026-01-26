Производство кормов для домашних животных запускается в Иркутском районе

В Дзержинске готовят к вводу в эксплуатацию новую промышленную линию по производству сухих кормов для кошек и собак. Это первый в России проект, основанный на уникальной рецептуре с использованием высокобелкового концентрата из личинок черной львинки. Она была разработана инициатором проекта компанией «Технополимер» совместно с иркутским научно-производственным объединением «Инсектопротеин», которое является резидентом «Сколково».

А необходимое для производства оборудование было приобретено благодаря льготному займу Фонда развития промышленности Иркутской области в рамках субсидии Министерства сельского хозяйства региона. Промплощадку посетили министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский и исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

«Поддержка перерабатывающих предприятий через льготные займы — эффективный возвратный инструмент развития агропромышленного комплекса. Каждый вложенный рубль даёт более чем двукратную отдачу в виде налогов и новых рабочих мест. Проект «ТехноПолимера» уникален применением инновационной рецептуры с черной львинкой, что повышает качество кормов и укрепляет здоровье животных. Это первые в России подобные решения», — отметила Марина Кожарина.

Компания «ТехноПолимер» была основана в 2013 году, она является ведущим в Восточной Сибири производителем щёточной продукции для дорожной и аэродромной техники. Решение о диверсификации бизнеса и запуске направления по производству кормов было принято в 2023 году. Продукция будет реализовываться через маркетплейсы и сети зоомагазинов по всей России.

«Компания имеет успешный опыт реализации проектов с государственной поддержкой, ранее полностью возвратив заём Корпорации развития региона на модернизацию щёточного производства. Новая инициатива также получила комплексное сопровождение: помимо займа ФРП Иркутской области, предприятие привлекло средства федерального Фонда развития промышленности на внедрение системы маркировки товаров, что критически важно для выхода в торговые сети. Кроме того, предприятию оказал маркетинговую поддержку Центр «Мой Бизнес», который работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», — подчеркнул Виктор Цишковский.

Общая сумма средств, вложенных в организацию нового производства, — более 50 млн рублей. Из них льготный заём регионального ФРП составил 19,8 миллиона рублей, а средства федерального Фонда — 9,7 миллиона.

«Мы благодарны Минсельхозу за поддержку наших инициатив; в Фонд поступает немало заявок от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, и наша совместная поддержка помогает областным предпринимателям создавать новые проекты в этой сфере, которые в полной мере соответствуют стратегии импортозамещения», — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, региональный Фонд развития промышленности был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано уже более 100 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это 11 миллиардов заёмных средств.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда.