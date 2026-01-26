В России зарегистрировали рекордно низкое число новых юрлиц за 14 лет

В 2025 году в России было создано 173 тыс. новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель за последние 14 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС.

«Большинство компаний (88%) исключили из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговых органов, говорится в исследовании», – отмечается в сообщении. Более половины из этих ликвидированных фирм – 110 тыс. – имели признаки фиктивности, такие как массовые адреса регистрации и номинальные руководители.

При этом общее число коммерческих организаций в стране сократилось незначительно – на 2%, до 2,6 млн. Согласно исследованию, 13% всех закрытий пришлись на упрощенные процедуры, когда компании исключали из реестра из-за нехватки средств на полноценное банкротство. В 60 регионах количество ликвидированных компаний превысило число новых, тогда как в 17 субъектах Федерации, включая Дагестан и Краснодарский край, наблюдался прирост.

Напомним, что многие российские банки стали чаще отказывать предпринимателям в выдаче банковских гарантий. Это вызывает беспокойство среди представителей малого и среднего бизнеса. Требования к компаниям становятся жестче, однако массового сжатия рынка ждать не стоит, считают эксперты.