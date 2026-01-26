Новости

Пилот Андрей Рюмин опубликовал видео посадки самолета в Иркутске

Пилот авиакомпании «Россия» Андрей Рюмин опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись захода на посадку в Иркутске. На кадрах запечатлены зимние просторы Приангарья и взлетно-посадочная полоса аэропорта.

«Посадка в Иркутске. Красивые просторы Восточной Сибири и приземление на полосу 30», – сказано в посте.

В комментариях подписчики интересовались особенностями управления самолетом. Отвечая на вопрос, всегда ли при посадке необходимо отключать автопилот, пилот пояснил, что лайнер может приземляться и в автоматическом режиме, но не во всех ситуациях и не в каждом аэропорту.


