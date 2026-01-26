Школьники Иркутской области пожаловались Мизулиной на холод в образовательных учреждениях

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о жалобах школьников на холод в учебных классах. Прокуратура Тюменской области и Республики Башкортостан проведет проверки по информации, поступившей от детей и их родителей.

Прокуратура Тюменской области и Республики Башкортостан проверит информацию о проблемах с отоплением. В адрес надзорных ведомств также направят все полученные по этой теме письма.

Наибольшее количество обращений о низкой температуре в школах поступило из Новосибирска и Иркутска.

«В некоторых письмах ребята говорят, что запрещают сидеть на уроках в кофтах и другой теплой одежде», – пишет Екатерина Мизулина.