Корпоративный учебный центр ИНК в 2025 году провел более 100 тысяч курсов

Программы охватывали обязательное обучение, профессиональное развитие и подготовку управленческих кадров. В течение 2025 года обучение в учебном центре прошли 16 047 сотрудников. Кроме того, сохраняется высокий спрос на курсы по выбору. Данный формат позволяет работникам укреплять компетенции под текущие задачи и карьерные планы.

Учебный центр в 2025 году продолжил развивать цифровые форматы: 63% программ прошли в виде электронных курсов. Для дистанционного обучения, тестирования и опросов компания использует портал HIPROF с учебными материалами. Также работает электронная библиотека, где за прошедший год сотрудники скачали более 46,5 тысячи книг. При этом ИНК сохраняет очные форматы — тренинги и вебинары. Они помогают отрабатывать навыки на практике, разбирать кейсы и усиливать командное взаимодействие.

Среди наиболее востребованных курсов — «Общие требования к проведению работ повышенной опасности», «Безопасность органов зрения» и «Корпоративные требования ИНК». Среди тренингов и онлайн-встреч чаще всего выбирали «Культура производственной безопасности», «Снижение производственного травматизма через управление телом», «Лидеры учат лидеров» и вебинар «ИНК-Идея. Порядок подачи предложений по улучшению».

Кроме того, в компании развивают внутреннюю экспертизу: 90% программ учебный центр проводит своими силами, в том числе с участием внутренних тренеров. Для расширения линейки электронных курсов компания использует и партнерские решения: часть обучения проходит на платформе «Актион».

Учебный центр в 2026 году открыл новые направления. В программу добавили тренинг «Управление изменениями». Также стартовал проект «Фестиваль ИИ» — он помогает сотрудникам применять инструменты искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности.