«Лукойл» предложил правительству изменить формулу расчета демпфера

Компания «Лукойл» направила в Министерство энергетики предложения по корректировке механизма демпфера для увеличения выплат нефтяникам. Предложения связаны с ростом дисконта на российскую нефть Urals, что привело к отрицательным значениям компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок. Об этом пишет газета «Известия».

«В условиях усиления санкционного давления вновь наблюдается резкий рост дифференциала Brent к Urals до $20 за баррель, что приводит к сокращению демпфера и снижению эффективности производства и поставок топлива на внутренний рынок», – говорится в письме компании, направленном в Минэнерго. «Лукойл» предлагает законодательно установить ограничение разницы в ценах на сырье при расчете коэффициента демпфера на уровне $10–15 за баррель.

Как следует из документов, вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам проработать этот вопрос и представить согласованные предложения. При этом в Минфине пока не видят необходимости корректировать параметры демпфера из-за его отрицательных значений только по итогам одного месяца – декабря 2025 года.