Количество банкротов-физлиц в России превысило 2,2 миллиона

По данным сервиса «Федресурс» за 2025 год, общее число граждан России, признанных банкротами, начиная с введения судебной процедуры в 2015 году и внесудебной процедуры в 2020-м, составило 2,22 миллиона человек, сообщает РБК.

Из них в минувшем году судебными органами было объявлено банкротами около 568 тысяч россиян, ещё 61,3 тысячи воспользовались процедурой внесудебного признания несостоятельности.

За последние три года ежегодный прирост количества банкротств составлял примерно 20–30%, тогда как ранее эта цифра была гораздо выше — до 50–70% ежегодно. Судебные дела о банкротстве физических лиц и ИП завершились увеличением реализации имущества на 31,5% по сравнению с предыдущим годом.

При этом снизилась частота соглашений судов о реструктуризации задолженностей: в 2025 году лишь 37,8 тысячи человек смогли договориться о новых условиях погашения долга по решению суда, хотя годом ранее эта цифра составляла 49,8 тысячи. Причина отчасти кроется в соглашениях самих кредиторов о предоставлении рассрочки или временной отсрочке выплат.

Самостоятельно инициированные судебные процессы составили подавляющую долю среди всех обращений: в 2025 году такие случаи составляли целых 97,3% общего объема дел. Процедуры внесудебного оформления также выросли на 22,9% относительно предыдущего периода, достигнув показателя в 68,3 тысячи.


