Более 40% иркутян сталкивались с психологическим давлением на работе

Свыше 40% экономически активных жителей Иркутска лично сталкивались с абьюзом со стороны руководства на рабочих местах. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного SuperJob среди представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы.

«С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 41% экономически активных иркутян, со стороны коллег – 28% опрошенных», – сообщает SuperJob. При этом женщины в Иркутске чаще мужчин сообщают о случаях психологического давления как со стороны начальства (44% против 39%), так и со стороны коллег (33% против 23%).

Согласно исследованию, наиболее уязвимой группой оказались сотрудники в возрасте 35–45 лет: о злоупотреблении властью со стороны руководства сообщили 47% респондентов этого возраста. Основными проявлениями абьюза со стороны начальства были названы различные формы психологического давления и самодурства (по 35% упоминаний), а также прямые нарушения трудового законодательства (26%).