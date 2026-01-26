Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Все материалы сюжета

Более 40% иркутян сталкивались с психологическим давлением на работе

Свыше 40% экономически активных жителей Иркутска лично сталкивались с абьюзом со стороны руководства на рабочих местах. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного SuperJob среди представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы.

«С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 41% экономически активных иркутян, со стороны коллег – 28% опрошенных», – сообщает SuperJob. При этом женщины в Иркутске чаще мужчин сообщают о случаях психологического давления как со стороны начальства (44% против 39%), так и со стороны коллег (33% против 23%).

Согласно исследованию, наиболее уязвимой группой оказались сотрудники в возрасте 35–45 лет: о злоупотреблении властью со стороны руководства сообщили 47% респондентов этого возраста. Основными проявлениями абьюза со стороны начальства были названы различные формы психологического давления и самодурства (по 35% упоминаний), а также прямые нарушения трудового законодательства (26%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Морозный Иркутск сфотографировали из космоса
Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми
Началось строительство ледовой переправы на Ольхон
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес