Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Все материалы сюжета

Примсоцбанк запускает приветственный кэшбэк по карте «Моментум»

Примсоцбанк вводит новую бонусную опцию в кредитную карту «Моментум»: теперь при ее оформлении клиенты могут получить приветственный кэшбэк в размере до 1 000 рублей.

Как работает программа:

В течение первых 14 дней после получения карты клиент может заработать кэшбэк, выполнив одно или оба из следующих условий:

  • совершить безналичные покупки на сумму от 5 000 рублей — кэшбэк 500 рублей;
  • провести операции по снятию наличных на сумму от 20 000 рублей — кэшбэк 500 рублей.

Таким образом, максимальный размер вознаграждения составит 1 000 рублей (по 500 рублей за каждое выполненное условие). Кэшбэк зачисляется на счёт в течение двух недель после получения карты и выполнения установленных требований.

«Мы внимательно изучаем пожелания наших клиентов, — прокомментировал Перевознов Марк Юрьевич, начальник Управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Введение приветственного кэшбэка — прямой ответ на запросы пользователей, которые хотели видеть дополнительные бонусы при старте работы с картой. Теперь оформление «Моментума» становится ещё привлекательнее».

При этом сохраняются все прежние условия карты:

  • ПСК: 38,000% – 43,944%;
  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • 100 дней беспроцентного периода на все операции;
  • бесплатное снятие наличных до 30 000 рублей в месяц;
  • SMS‑информирование – 99 рублей в месяц.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте Примсоцбанка. Информация актуальна на 26.01.2026. Банк вправе вносить изменения в условия программы. Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxxb9Ssj

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Морозный Иркутск сфотографировали из космоса
Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми
Началось строительство ледовой переправы на Ольхон
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес