Примсоцбанк запускает приветственный кэшбэк по карте «Моментум»

Примсоцбанк вводит новую бонусную опцию в кредитную карту «Моментум»: теперь при ее оформлении клиенты могут получить приветственный кэшбэк в размере до 1 000 рублей.

Как работает программа:

В течение первых 14 дней после получения карты клиент может заработать кэшбэк, выполнив одно или оба из следующих условий:

совершить безналичные покупки на сумму от 5 000 рублей — кэшбэк 500 рублей;

провести операции по снятию наличных на сумму от 20 000 рублей — кэшбэк 500 рублей.

Таким образом, максимальный размер вознаграждения составит 1 000 рублей (по 500 рублей за каждое выполненное условие). Кэшбэк зачисляется на счёт в течение двух недель после получения карты и выполнения установленных требований.

«Мы внимательно изучаем пожелания наших клиентов, — прокомментировал Перевознов Марк Юрьевич, начальник Управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Введение приветственного кэшбэка — прямой ответ на запросы пользователей, которые хотели видеть дополнительные бонусы при старте работы с картой. Теперь оформление «Моментума» становится ещё привлекательнее».

При этом сохраняются все прежние условия карты:

ПСК: 38,000% – 43,944%;

бесплатный выпуск и обслуживание;

100 дней беспроцентного периода на все операции;

бесплатное снятие наличных до 30 000 рублей в месяц;

SMS‑информирование – 99 рублей в месяц.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте Примсоцбанка. Информация актуальна на 26.01.2026. Банк вправе вносить изменения в условия программы. Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.