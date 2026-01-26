Два иркутских вуза получат 18 млн рублей на развитие стартап-программ

Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) и Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского (ИрГАУ) стали победителями федерального конкурса и получат финансовую поддержку на реализацию акселерационных программ. Общий объем финансирования для двух вузов составит 18 млн рублей.

«Акселерационные программы помогают взращивать молодых ученых, дают им поддержку, знания и платформу для старта», – пишет в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на системное развитие приоритетных технологий.

ИрГАУ направит выделенные средства на программу «БайкалАгроБиоТех», в рамках которой планируется подготовить 35 стартап-проектов в сфере сельского хозяйства и пищевых технологий. ИрГУПС реализует в Иркутске программу «ЦифраПРО», ориентированную на цифровые двойники и автоматизацию, а также вторую программу в своем красноярском филиале.