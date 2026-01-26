Представители ТОС из Иркутской области получили государственные награды в Москве

Представители территориального общественного самоуправления (ТОС) из Иркутской области были отмечены наградами на федеральном уровне. Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума местного и общественного самоуправления «Роль местных сообществ в единой системе публичной власти», приуроченного к 10-летию Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления (ОАТОС).

Благодарность Президента Российской Федерации получила председатель ТОС «Черемушки» города Иркутска Екатерина Игнатова. Почетный знак «За общественное служение России» был вручен Анне Бушевой, начальнику отдела по развитию ТОС Ресурсного центра по поддержке НКО Иркутской области. Кроме того, ТОС «Старый город» из Ангарского городского округа заняло второе место во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика гражданских инициатив» в номинации, связанной с формированием здорового образа жизни.

– Форум подчеркнул важность прямой связи между гражданами, их инициативами и государственной властью, став практическим инструментом для выработки решений по развитию территорий и повышению качества жизни, – говорит начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.