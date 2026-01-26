На Байкале автомобиль провалился под лед

Трагический инцидент произошел на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии, где под лед провалился легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель машины погиб, а его пассажир смог самостоятельно выбраться на поверхность и не нуждается в медицинской помощи.

«Накануне сильный ветер способствовал разлому льда на Байкале. За ночь трещины засыпало снегом. Вероятней всего, автомобиль попал в один из разломов и быстро ушел на дно», – сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев.

По его словам, глубина в месте провала составляет шесть метров.