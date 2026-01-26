Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Все материалы сюжета

На Байкале автомобиль провалился под лед

Трагический инцидент произошел на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии, где под лед провалился легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель машины погиб, а его пассажир смог самостоятельно выбраться на поверхность и не нуждается в медицинской помощи.

«Накануне сильный ветер способствовал разлому льда на Байкале. За ночь трещины засыпало снегом. Вероятней всего, автомобиль попал в один из разломов и быстро ушел на дно», – сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев.

По его словам, глубина в месте провала составляет шесть метров.

Читайте также:

Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре в многоэтажном доме на 6-й Советской в Иркутске
21 января 2026
В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта и поджоге инфраструктурного объекта
19 января 2026

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (255)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Морозный Иркутск сфотографировали из космоса
Туристов уличили в выходе на смертельно опасный лед Байкала вместе с детьми
Началось строительство ледовой переправы на Ольхон
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес