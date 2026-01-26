Россия заняла 15-е место в рейтинге европейских стран по доступности бензина

Согласно исследованию РИА Новости, Россия находится в середине рейтинга европейских стран по объему бензина, который граждане могут приобрести на свою среднемесячную зарплату. Страна заняла пятнадцатую позицию из 32 возможных, расположившись в списке между Испанией и Италией.

Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого на среднюю зарплату могут купить почти 3000 литров бензина. На последнем месте находится Молдавия с показателем 616 литров.

Россия, как и в прошлогоднем рейтинге, заняла пятнадцатое место, между Испанией и Италией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1285 литров 95-го бензина.

Ранее стало известно, что дороже всего в Иркутской области топливо марки АИ-92 в Усть-Илимске – 65,4 рубля за литр – и Братске – 64,6 рубля, дешевле цены в Зиме – 62,7 рубля, Тайшете – 61,8 рубля. Что касается АИ-95, то картина аналогичная. Средняя стоимость АИ-92 по области – 64,2 рубля, АИ-95 – 67,9 рубля.