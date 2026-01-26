Новости

В Иркутском районе школьный автобус попал в ДТП

В Иркутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Инцидент случился в микрорайоне Изумрудный рабочего поселка Маркова.

«По предварительной информации, водитель школьного автобуса не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Тойота Пассо» под управлением 54-летней женщины и допустил с ним столкновение», – сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции. В момент аварии в автобусе находились 11 детей и сопровождающий, которые не пострадали.

Травмы получила водитель легкового автомобиля. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

