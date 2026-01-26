Иркутская область вошла в десятку самых привлекательных для событийного туризма регионов России

Иркутская область укрепила свои позиции как значимая площадка для проведения деловых и туристических мероприятий. По итогам 2025 года регион занял седьмое место в национальном рейтинге событийного потенциала, который был представлен в рамках XV Евразийского событийного форума (EFEA) в Санкт-Петербурге.

Иркутская область включена в топ-10 регионов, которые привлекательны для организации и проведении событий. Приангарье заняло седьмую строчку среди регионов страны, разделив рейтинг с Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Краснодарским краем, Башкортостаном, Красноярским краем, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской, Самарской и Тюменской областями, а также Республикой Крым. По итогам 2024 года регион занимал восьмую позицию, а в 2023 году – 16-ю.

В рамках форума прошла ежегодная премия событийной индустрии России EFEA AWARDS 2026, по итогам которой первый форум регионов России и Монголии, прошедший в Приангарье 1-2 декабря 2025 года, стал «Открытием года». Напомним, что по итогам 2024 года в данной номинации победу одержала Международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Байкал».

– Иркутская область вновь подтверждает свою привлекательность для организации масштабных и международных мероприятий. Уже сейчас мы занимаем лидерские позиции. Хочется отметить, что участие региона в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» позволит нам создать современную конгрессно-выставочную событийную площадку на побережье озера Байкал, что укрепит позиции области среди организаторов значимых федеральных и международных мероприятий, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

По итогам 2025 года в регионе прошло более 100 крупных событий, которые привлекали десятки тысяч туристов и местных жителей. Одними из самых масштабных стали зимний фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале», который посетили более 115 тысяч человек за три недели работы. Гостями большого гастрономического фестиваля «Сытый бабр» стали порядка 60 тысяч человек. Еще более 40 тысяч зрителей посетили музыкальные фестивали «Ангара-джаз», «Джаз на Байкале» и «Звезды на Байкале».