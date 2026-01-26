Золото и серебро бьют ценовые рекорды при поддержке геополитической нестабильности

С начала торгов 26 января золото подорожало на 2,16%, достигнув $5122,5 за тройскую унцию, а цены на серебро взлетели на 8,2%, до рекордных $109,7. Платина и палладий прибавляют более 4% каждый.

С начала года золото и серебро поднялись в цене на 18% и 55% соответственно, что прежде всего объясняется усилением внешнеполитических и макроэкономических рисков. В частности, триггерами для повышения спроса на драгметаллы стали события вокруг Венесуэлы, конфликт между США и ЕС, спровоцированный территориальными претензиями Вашингтона, а также политический кризис в Иране.

«Индекс доллара DXY в ходе торгов 23 января ушел ниже 98 пунктов, а на премаркете 26-го теряет 0,53%, в том числе из-за перетока капиталов из американской валюты в драгметаллы. Упомянутые геополитические события теоретически способны вызвать усиление спроса на новые виды оружия. Это будет способствовать повышению востребованности драгметаллов для промышленных нужд, что окажет дополнительную поддержку котировкам. Консенсус предполагает, что по итогам заседания 27-28 января ФРС оставит параметры денежно-кредитной политики без изменений. Этот фактор на динамику доллара в моменте не влияет, но генерирует достаточно высокий спрос на золото, как защитный актив», – говорит Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Freedom Finance прогнозирует продолжение указанных трендов в ценах на драгметаллы при сохранении указанных внешнеполитических и экономических рисков. Ориентир для котировок золота на ближайший месяц: $5000–5500, для серебра: $105–120 за тройскую унцию.