Иркутские энергетики подвели итоги очередной волны холодов

Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) в прошедшие морозы четко выдерживала регламентную температуру отпускаемой воды в соответствии с погодными условиями. Для того, чтобы держать этот показатель теплоносителя на необходимом уровне, за выходные на ТЭЦ Прианагрья было сожжено 127 тыс. тонн угля.

Соблюдение температурного графика – главный приоритет для энергетиков в отопительный период. Температура воды, нагреваемой станцией, напрямую зависит от погоды за окном. Сначала она определяется на основе прогноза погоды, но затем каждые 4 часа корректируется исходя из реальных данных.

«Сетевая вода сегодня в Усть-Илимске и Братске, где было около 30 градусов ниже нуля, была 118 градусов. Это регламентированная температура для того, чтобы поддерживать тепло в домах горожан в такие морозы. В Ангарске, Усолье-Сибирском и Иркутске сегодня теплее, температура воды находится в среднем на отметке 113 градусов, хотя в пик холодов поднималась выше 140 градусов. Мы отмечаем незначительное количество жалоб на некачественное теплоснабжение», - говорит генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко.