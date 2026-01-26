Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Иркутские энергетики подвели итоги очередной волны холодов

Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) в прошедшие морозы четко выдерживала регламентную температуру отпускаемой воды в соответствии с погодными условиями. Для того, чтобы держать этот показатель теплоносителя на необходимом уровне, за выходные на ТЭЦ Прианагрья было сожжено 127 тыс. тонн угля.

23 января 2026
22 января 2026

Соблюдение температурного графика – главный приоритет для энергетиков в отопительный период. Температура воды, нагреваемой станцией, напрямую зависит от погоды за окном. Сначала она определяется на основе прогноза погоды, но затем каждые 4 часа корректируется исходя из реальных данных.

«Сетевая вода сегодня в Усть-Илимске и Братске, где было около 30 градусов ниже нуля, была 118 градусов. Это регламентированная температура для того, чтобы поддерживать тепло в домах горожан в такие морозы.  В Ангарске, Усолье-Сибирском и Иркутске сегодня теплее, температура воды находится в среднем на отметке 113 градусов, хотя в пик холодов поднималась выше 140 градусов. Мы отмечаем незначительное количество жалоб на некачественное теплоснабжение», - говорит генеральный  директор Байкальской энергетической компании Олег Причко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
