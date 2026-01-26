Аэропорт Иркутска – второй по пунктуальности среди крупных региональных хабов

Аэропорт Иркутска занял второе место по пунктуальности среди аэропортов крупных региональных центров, уступив лишь аэропорту Сургута. Согласно данным страховой компании «АльфаСтрахование», основанным на анализе полисов страхования пассажиров, включающих выплаты при задержке или отмене рейса, пунктуационные показатели иркутского аэропорта составили впечатляющие 69% рейсов, выполненных точно по расписанию. В прошлом году таких рейсов было 77%.

Кроме Иркутска, высокий уровень пунктуальности продемонстрировали также аэропорты Тюмени и Хабаровска, где этот показатель составил 68%. Хуже всех в рейтинге выступил аэропорт Владивостока, где вовремя выполнялось только 67% рейсов.

Интересно отметить, что среди городов-миллионников лидером стал аэропорт Красноярска, обеспечив своевременность вылета для 75% своих рейсов. За ним следуют Нижний Новгород и аэропорты Санкт-Петербурга и Казани, где процент своевременных отправлений достигал 73% и 71%, соответственно.

В столичных московских аэропортах Шереметьево и Домодедово процент пунктовальных рейсов оказался значительно ниже – около 50% своевременно вылетавших самолетов.

Специалисты «АльфаСтрахования» подчеркнули, что помимо традиционных факторов, влияющих на задержки рейсов, таких как погодные условия и интенсивность пассажирских потоков, значительное влияние оказало введение ограничений в рамках реализации плана «Ковер» при угрозах террористического характера. Компания зафиксировала значительный рост количества обращений клиентов по поводу задержанных или отмененных рейсов, превысивший аналогичные показатели прошлого года почти втрое.

Несмотря на увеличение числа задержек, подавляющее большинство задержек составило менее часа, что свидетельствует о способности гражданской авиации справляться с возникающими проблемами достаточно эффективно.

Как менялась пунктуальность аэропортов (данные по доле выполненных рейсов без задержек в 2025 и 2024 гг., %)