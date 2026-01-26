Авторынок вошел в фазу охлаждения

Снижение затрат россиян на покупку новых легковых автомобилей в 2025 году до 4,38 трлн руб. стало первым таким эпизодом за последние три года. Формально рынок остался крупным и превысил отметку 4 трлн руб., но сам факт разворота показателен. Основной его причиной стало падение продаж на 15,6% после рекордов 2024 года, когда финансовая емкость приблизилась к 5 трлн руб. Эффект высокой базы наложился на рост цен и снижение доступности автокредитования, что постепенно охладило спрос со стороны домохозяйств.

– При этом сокращение затрат не означает удешевление автомобилей. Напротив, средние цены продолжали расти, но россияне стали реже приобретать машины и чаще откладывать ее покупку, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Структура спроса сместилась в сторону более осторожных решений, включая продление эксплуатации имеющегося автомобиля и усиление интереса к вторичному рынку. Дополнительным сигналом слабости спроса стало начало 2026 года. Во вторую полную рабочую неделю продажи новых автомобилей сократились на 19% к предыдущему аналогичному периоду и оказались на 11% меньше, чем за тот же временной отрезок 2025-го, что говорит не только о сезонности, но и о сдержанном потребительском настрое.

В 2026 году рынок, скорее всего, войдет в фазу вялой стабилизации. Существенного восстановления продаж без смягчения условий кредитования ожидать сложно, но резкого обвала также не прогнозируем. Цены на новые автомобили могут вырасти еще на 7–10% за счет инфляции, логистических издержек, индексации утильсбора и обновления модельного ряда.

– В этих условиях совокупные затраты россиян на покупку новых машин, вероятно, останутся в диапазоне 4,2–4,5 трлн руб. Средний чек продолжит расти, но общий объем рынка будет сдерживаться ограниченным спросом и повышенной осторожностью потребителей при крупных покупках, – резюмирует Владимир Чернов.