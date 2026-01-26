Глобальный технический сбой парализовал систему бронирования «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о масштабном техническом сбое в своей системе бронирования билетов. В связи с этим временно приостановлены регистрация пассажиров и оформление багажа, а также ряд других услуг авиаперевозчика.

Сообщение о происшествии появилось в официальном телеграм-канале перевозчика. Представители компании пояснили, что сбои вызваны техническими неполадками у поставщика услуг, которые сейчас устраняются. Авиакомпания просит клиентов сохранять спокойствие и обещала приложить максимум усилий, чтобы минимизировать последствия инцидента и обеспечить выполнение рейсов согласно графику.

Клиенты, столкнувшиеся с трудностями, вызванными сбоем, могут обратиться в службу поддержки компании.

Стоит отметить, что подобные трудности наблюдаются и у ряда других российских авиаперевозчиков, включая «Аэрофлот», «Победу» и «Россию».